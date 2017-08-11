В Югре при возгорании на нефтяной скважине пострадали восемь человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. В результате возгорания на нефтяной скважине в Нижневартовском районе ХМАО пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

"В четверг около полуночи по местному времени произошло возгорание на нефтяной скважине на месторождении в Нижневартовском районе. Инцидент случился во время рабочего процесса. По предварительным данным, пострадали восемь человек", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что полиция по данному факту проводит проверку.

В больнице города Радужный, ближайшего к месту происшествия, агентству подтвердили, что все восемь человек были госпитализированы в медицинское учреждение, не раскрывая информации о состоянии здоровья пострадавших.

Как уточнили в окружном управлении МЧС, ликвидация возгорания велась силами обслуживающего скважину предприятия, сотрудники ведомства участия в тушении пожара не принимали.