Под Новосибирском разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Легкомоторный самолет в пятницу потерпел крушение под Новосибирском, пилот воздушного судна погиб, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС России.

Ранее СМИ сообщили, что под Новосибирском во время тренировочного полета разбился легкомоторный самолет ДОСААФ.

"Легкомоторный самолет разбился под Новосибирском. В результате погиб пилот", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия на земле произошло небольшое возгорание площадью не более двух квадратных метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.

В свою очередь ГУМЧС по Новосибирской области сообщает, что авария произошла на аэродроме ДОСААФ в городе Бердске во время учебно-тренировочного полета. "Произошло падение легкомоторного самолета PZL-104. Пожарными возгорание было ликвидировано в 18.43 (15.43 мск)", — говорится в сообщении. По данным местных СМИ, самолет буксировал планеры, которые не могут взлететь самостоятельно.