Прокуратура назвала причины обрушения речного вокзала в Твери

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Прокуратура Тверской области считает, что здание речного вокзала в Твери частично обрушилось из-за того, что местные власти не предприняли необходимых мер для его сохранности.

В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Людей в помещении не было, пострадавших нет. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Тверской речной вокзал, построенный в 1938 году на месте разрушенного монастыря, является объектом культурного наследия РФ, несколько лет назад он был законсервирован, поскольку находится в аварийном состоянии.

Прокуратура сообщает, что провела проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия в связи с обрушением здания. "В деятельности должностных лиц государственных органов и учреждений выявлено ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по обеспечению достаточных и своевременных мер к его сохранности", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура сочла, что госорганы ненадлежащим образом осуществляли региональный и государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

"В целях принятия конкретных мер по устранению допущенных нарушений законов, причин и условий, им способствующих, в адрес заместителя председателя правительства Тверской области Меньщикова А.В. направлено представление", — сообщает прокуратура.

Правительство региона сообщало ранее, что судьба вокзала будет решена после экспертизы. Власти долгое время искали инвестора для реставрации здания, но ситуация осложняется его конструктивными особенностями и статусом объекта культурного наследия регионального значения — все это формирует высокую стоимость проекта и самих восстановительных работ.