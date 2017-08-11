Пострадавшие от паводка приморцы получат помощь из федерального бюджета

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. Архивное фото

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Жители Приморского края, пострадавшие от поводка, получат помощь из федерального бюджета, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По поручению президента РФ МЧС России оперативно подготовило документы для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ для оказания помощи пострадавшим от паводка в Приморском крае", — сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от последствий паводка будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также выплачена компенсация в 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 100 тысяч рублей — за полностью утраченное.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.