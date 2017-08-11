В Липецке проверяют сообщения СМИ о выпадении ребенка из машины

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Полиция выясняет информацию о падении в Липецке ребенка из движущейся машины, сообщает в пятницу управление МВД области.
"Сегодня в СМИ была размещена информация о том, что 10 августа на площади Победы областного центра из задних дверей движущегося автомобиля выпал ребенок. По данному факту сотрудниками полиции назначено проведение проверки, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося и лица, находившиеся в автомобиле", — говорится в сообщении полиции.
Как отмечает управление МВД, если вина водителя автомобиля подтвердится, он будет "привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством".
По данным липецких СМИ, родители сами отвезли ребенка в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась — медики диагностировали только ссадины и ушибы.