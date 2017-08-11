В Липецке проверяют сообщения СМИ о выпадении ребенка из машины

ВОРОНЕЖ, 11 авг — РИА Новости. Полиция выясняет информацию о падении в Липецке ребенка из движущейся машины, сообщает в пятницу управление МВД области.

Информация о происшествии появилась накануне поздно вечером в социальной сети " ВКонтакте ". Как утверждает автор сообщения, инцидент произошел днем 10 августа на площади Победы в Липецке. На записи видно, как у легковой машины на ходу открывается дверь и на дорогу падает ребенок. Машина останавливается, оттуда выскакивает женщина и бежит к ребенку. Водитель следующего следом автомобиля успел затормозить в нескольких метрах от ребенка.

"Сегодня в СМИ была размещена информация о том, что 10 августа на площади Победы областного центра из задних дверей движущегося автомобиля выпал ребенок. По данному факту сотрудниками полиции назначено проведение проверки, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося и лица, находившиеся в автомобиле", — говорится в сообщении полиции.

Как отмечает управление МВД, если вина водителя автомобиля подтвердится, он будет "привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством".

По данным липецких СМИ, родители сами отвезли ребенка в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась — медики диагностировали только ссадины и ушибы.