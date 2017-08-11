В Саратове подросток получил 85% ожогов тела, пытаясь сделать сэлфи у ЛЭП

САМАРА, 11 авг — РИА Новости. Подросток в Саратове получил 85% ожогов тела во время селфи у линии электропередач на железнодорожном мосту, по данному факту назначена проверка, сообщает Южное следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами … проводится доследственная проверка по факту травмирования током высокого напряжения 16-летнего парня", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечер в четверг на 844 км остановочной платформы "Контакт" в Саратове. Как отметили в СК, юноша переходил через железнодорожные пути по мосту. Когда он близко подошел к линии контактной сети, его ударило электрическим током мощностью 27,5 тысяч ватт. По предварительным данным, юноша хотел сделать селфи рядом с ЛЭП.

Подростка доставили в городской ожоговый центр Саратова, он получил 85% ожогов тела.

Следователи проводят проверку по факту травмирования подростка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.