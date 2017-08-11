СК проверяет, почему незрячую девушку не пустили на Останкинскую башню

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Доследственная проверка начата по информации СМИ о нарушении прав молодой девушки с ограниченными возможностями в Москве, которую не пустили в ресторан, сообщили РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее незрячая москвичка Дана Мерзлякова рассказала РИА Новости, что хотела в сопровождении друга попасть в ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне. Но на смотровую площадку телебашни, через которую можно попасть в ресторан, девушку не пропустил, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

"По указанию руководства Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, об отказе администрации одного из московских ресторанов пропустить в заведение девушку-инвалида по зрению", — сказала Иванова.

Она добавила, что следствие установит причины и обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.