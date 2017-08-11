В Нижнем Новгороде девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как 12-летняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре в Нижегородской области, сообщает в пятницу СУ СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), по факту получения травмы 12-летней девочкой в батутном центре", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 января в батутном центре в поселке Опытный Кстовского района девочка прыгнула на твердую поверхность батутной конструкции, в результате чего сломала позвоночник. По данным следственного управления, ребенка не предупредили о том, что прыгать на твердых поверхностях, предназначенных для прохождения между батутами, запрещено.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавляет СУ СК.