В Москве пьяный иностранец повредил памятник "Они сражались за Родину"

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Столичные полицейские задержали пьяного мужчину, который повредил часть памятника "Они сражались за Родину" перед фасадом здания Минобороны РФ, сообщил врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

"Сотрудники полиции ОМВД России по району Хамовники задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме", — сказал он.

Полицией установлено, что 30-летний мужчина вместе со своим знакомым находились на Фрунзенской набережной, оба мужчины были нетрезвые.

По данным ведомства, 30-летний приезжий задержан, в отношении него возбуждено дело по статье "вандализм". Полицейские проверяют второго задержанного на причастность к осквернению памятника.