Журналиста РБК Соколова осудили на 3,5 года за экстремизм

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, к 3,5 года колонии общего режима.

"Суд признает Соколова виновным в совершении преступления и назначает ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года", — зачитал вердикт судья Алексей Криворучко.

Суд зачел срок наказания Соколову чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии журналист не сможет покидать место жительства или регистрации, не уведомив правоохранительные органы.

Адвокат Соколова Алексей Чернышев заявил, что обжалует решение суда. По его словам, по делу журналиста в ЕСПЧ направлена жалоба.

Другая жалоба в ЕСПЧ касается еще одного фигуранта — Юрия Мухина. "Мы надеемся, что эта жалоба будет рассмотрена", — сказал Чернышев.

На скамье подсудимых

На скамье подсудимых, помимо Соколова, оказались бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По версии следствия, они были участниками движения, связанного с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и пытались расшатывать политическую обстановку в стране.

В итоге Парфенова и Барабаша приговорили к четырем годам колонии общего режима и назначили им ограничение свободы на один год.Бывшего редактора газеты "Дуэль" Мухина, для которого прокурор просил наибольший срок заключения, суд приговорил к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.

При этом в ходе прений сторон обвинение просило приговорить Соколова, Барабаша и Парфенова к четырем годам заключения, а Мухина — к четырем с половиной годам колонии.

Дело об экстремизме

Хамовнический суд Москвы санкционировал арест журналиста РБК Александра Соколова, его знакомого Валерия Парфенова и бывшего редактора газеты "Дуэль" Юрия Мухина 29 июля 2015 года. Мухин был отпущен под домашний арест 19 августа. В декабре 2015 года в рамках уголовного дела был арестован Кирилл Барабаш. Всем им предъявили обвинения по статье 282.2 уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации. Тверской суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела 23 ноября 2016 года.

За что судили?

Обвинение строилось на показаниях засекреченных свидетелей, а также на записях разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге весной 2013 года. Следствие полагает, что обвиняемые имели своей целью "расшатывание политической обстановки и смена существующей власти нелегальным путем".

По информации СМИ, что подсудимые добивались смены власти в России и являлись участниками экстремистской организации "Армия воли народа" (АВН), которую ранее возглавлял Юрий Мухин. Леворадикальное движение выступало за принятие в стране законов, устанавливающих прямую ответственность президента и парламента за их деятельность, а также за внесение поправок в конституцию путем референдума.

Мосгорсуд признал организацию экстремистской в октябре 2010 года, расценив ряд элементов идеологии организации как призыв к насильственному свержению власти.

После запрета АВН фигуранты дела создали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть", которая, по версии СК РФ, в действительности продолжила деятельность запрещенной АВН.

Вину не признали

Александр Соколов своей вины не признал. Другие фигуранты дела не только отказались признать вину, но и заявили, что не поняли предъявленных обвинений.

В то же время Мухин сообщил, что он и другие подсудимые действительно участвовали в инициативной группе по проведению референдума "За ответственную власть". При этом, по его словам, межрегиональное общественное движение "За ответственную власть" было учреждено за три года до закрытия "Армии воли народа", а работу над созданием инициативной группы по проведению референдума оно начало еще в 2010 году.

Потасовка в суде

В ноябре 2016 года между сторонниками журналиста РБК Александра Соколова и судебными приставами произошла потасовка в Тверском суде Москвы.

Тогда в суд пришло почти 50 человек, из-за чего в коридоре образовалась давка. Присутствующие стали возмущаться, что для заседания выделен небольшой зал. В результате один из приставов попытался задержать мать одного из подсудимых, потом другую женщину, которая попросила его этого не делать. В итоге он увел мужчину, который снимал происходящее на видео. В суд пришлось вызвать дополнительные силы ОМОНа.

Позднее полиция составила протоколы о привлечении участников потасовки к административной ответственности.

"В отношении четырех человек были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 17.2 КоАП (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов)", — сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.