Инвалид умерла в ставропольской больнице в выходной день у "нужных врачей"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку ситуации в Ставрополе, где инвалид умерла в больнице, потому что у "нужных врачей" был выходной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщается, что следователи Ставропольского края организовали по данному факту проверку доследственную проверку. Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение данной проверки, а также процессуальные решения, принятые по ее результатам.