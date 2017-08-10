Инвалид умерла в ставропольской больнице в выходной день у "нужных врачей"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку ситуации в Ставрополе, где инвалид умерла в больнице, потому что у "нужных врачей" был выходной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Выявлен сюжет о случае в Ставрополе, где пенсионерка скончалась в реанимации, поскольку у "нужных врачей" был выходной. Женщина, инвалид 1 группы, поступила с инсультом в больницу в субботу, и срочно понадобились врачи-нефрологи, но их не было. Как поясняется в СМИ, пока родственники обрывали телефоны чиновников, чтобы вызвать нужных врачей, пожилая женщина скончалась", — сказала она.

Сообщается, что следователи Ставропольского края организовали по данному факту проверку доследственную проверку. Отмечается, что Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение данной проверки, а также процессуальные решения, принятые по ее результатам.