В Сочи задержали участника уличных гонок

СОЧИ, 9 авг — РИА Новости. Одним из сочинских стритрейсеров оказался турист из Москвы, ему принадлежат обе иномарки, участвовавшие в нашумевших гонках, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В четверг в интернете появилась видеозапись ночных гонок, проходивших на улице Ленина в Адлерском районе Сочи. Стритрейсеры мчались на дорогих иномарках — Lamborghini Huracan и Audi. В закадровых комментариях одним из участников гонок была озвучена скорость, до которой разогнались машины — 280 километров в час. Роликом заинтересовались сотрудники полиции.

"В ходе проведения проверки сотрудники ДПС установили место парковки автомобилей, запечатленных на видео. Вскоре был установлен водитель одной из иномарок. Молодой человек садился в машину, когда к нему подошли полицейские. В настоящее время житель Москвы 1987 года рождения дает объяснение, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Известно, что он является владельцем обеих машин, участвовавших в гонке", — говорится в сообщении

Кроме того установлено, что с 5 августа камерами краснодарского ГИБДД были зафиксированы нарушения скоростного режима водителями Audi R8 и Lamborghini Huracan. Водителям авто выписали 16 штрафов на общую сумму 19,5 тысячи рублей, уточняют в пресс-службе.