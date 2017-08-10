СК начал проверку после гибели женщины при пожаре на фабрике в Смоленске

ВОРОНЕЖ, 10 авг — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту пожара на швейной фабрике в Смоленске, где погибла кладовщица, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ области Наталья Зуева.

Информация о возгорании на швейной фабрике "Шарм", расположенной в Чуриловском тупике в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. По данным спасателей, на 16.00 мск площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание.

"Начата доследственная проверка, будет проводиться осмотр происшествия. Причины пожара будут установлены в ходе доследственной проверки", — сказала Зуева.

Собеседница агентства добавила, что осмотр места происшествия следователями начнется, как только будет потушен пожар.

Зуева подтвердила информацию о гибели работника фабрики.

"Погибла женщина, работница "Шарма", кладовщик, 33 года — 1983 года рождения. Следователи в настоящий момент осматривают тело погибшей. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти. Видимых ожогов на теле нет", — сказала Зуева.