Суд отправил под домашний арест коллекционера Еремина

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья отправил под домашний арест коллекционера, основателя галереи "Школа" Андрея Еремина по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Данильченко.

"Суд отправил основателя галереи "Школа", президента Международного фонда Давида Штеренберга, известного коллекционера Андрея Еремина в рамках уголовного дела о мошенничестве, хотя мой доверитель сам является жертвой аферы", — сказал защитник.

По его словам, история началась ещё в 2014 году: когда коллекционер вернулся в Москву из длительной командировки, он узнал, что в его отношении вынесено судебное решение о том, что он должен выплатить 10 миллионов долларов Константину Вачевских, которые он якобы занял.

"Когда наш доверитель узнал о случившемся, то приехал в Химкинский суд с просьбой показать ему оригинал документа, под которым якобы стоит его подпись. Секретарь суда выдала ему расписку на руки. Естественно Еремин увидел, что подпись не его и сразу же отнес "оригинал" расписки в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — рассказал Данильченко.

Галерист, по словам адвоката, обжаловал решение о взыскании с него 10 миллионов долларов в Мособлсуде, который назначил почерковедческую экспертизу, подтвердившую, что расписка написана не Ереминым, а установить подлинность подписи на документе "не представляется возможным".

Однако Верховный суд России по жалобе Вачевских решение Мособлсуда отменил и направил дело на новое рассмотрение снова в Химкинский суд. В то же время Вачевских написал заявление о мошеннических действиях уже в отношении Еремина, по которому возбудили уголовное дело и 10 августа отправили коллекционера под домашний арест.

Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении руководителя судебной канцелярии Химкинского суда Александры Щедриной, чей сотрудник выдал расписку, а Вачевских подал к ней иск о компенсации 5 миллионов рублей.

Параллельно, по словам защитника, выяснилось, что в Хабаровске расследуется дело в отношении Вачевских, который будучи владельцем ОАО "Амурский кабельный завод" ("Амуркабель") подозревается в мошенничестве в отношении Сбербанка. В настоящее время это дело уже рассматривается судом по существу.

Биография Еремина-коллекционера началась в конце 1980-х, когда он познакомился с художниками Эдуардом Гороховским, Натальей Нестеровой, Анатолием Слепышевым, Львом Кропивницким. Именно работы нонкомформистов одними из первых оказались в собрании Еремина.

Его Фонд выступил одним из ключевых организаторов выставки, которая состоялась в Третьяковской галерее к 100-летию со дня рождения Константина Рождественского. К выставке был издан каталог с редкими архивными материалами тоже из собрания Еремина.

Фонд и галерея "Школа" стали известны выставками французских импрессионистов и немецких экспрессионистов, фонд на выставочной площадке представлял полотна Марка Шагала, Хуана Миро, Давида Штеренберга, Пьера-Огюста Ренуара, Тулуз-Лотрека.