Суд отправил под домашний арест коллекционера Еремина

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Химкинский суд Подмосковья отправил под домашний арест коллекционера, основателя галереи "Школа" Андрея Еремина по делу о мошенничестве на 10 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Данильченко.
По его словам, история началась ещё в 2014 году: когда коллекционер вернулся в Москву из длительной командировки, он узнал, что в его отношении вынесено судебное решение о том, что он должен выплатить 10 миллионов долларов Константину Вачевских, которые он якобы занял.
"Когда наш доверитель узнал о случившемся, то приехал в Химкинский суд с просьбой показать ему оригинал документа, под которым якобы стоит его подпись. Секретарь суда выдала ему расписку на руки. Естественно Еремин увидел, что подпись не его и сразу же отнес "оригинал" расписки в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — рассказал Данильченко.
Галерист, по словам адвоката, обжаловал решение о взыскании с него 10 миллионов долларов в Мособлсуде, который назначил почерковедческую экспертизу, подтвердившую, что расписка написана не Ереминым, а установить подлинность подписи на документе "не представляется возможным".
Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении руководителя судебной канцелярии Химкинского суда Александры Щедриной, чей сотрудник выдал расписку, а Вачевских подал к ней иск о компенсации 5 миллионов рублей.
Параллельно, по словам защитника, выяснилось, что в Хабаровске расследуется дело в отношении Вачевских, который будучи владельцем ОАО "Амурский кабельный завод" ("Амуркабель") подозревается в мошенничестве в отношении Сбербанка. В настоящее время это дело уже рассматривается судом по существу.
Его Фонд выступил одним из ключевых организаторов выставки, которая состоялась в Третьяковской галерее к 100-летию со дня рождения Константина Рождественского. К выставке был издан каталог с редкими архивными материалами тоже из собрания Еремина.
Фонд и галерея "Школа" стали известны выставками французских импрессионистов и немецких экспрессионистов, фонд на выставочной площадке представлял полотна Марка Шагала, Хуана Миро, Давида Штеренберга, Пьера-Огюста Ренуара, Тулуз-Лотрека.