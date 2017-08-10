WWF: застрявший в устье реки кит сможет прожить на мели лишь пару дней

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Люди не смогут вытащить застрявшего в устье реки кита в море: если животному не поможет прилив, на мели кит проживет день-два, заявил РИА Новости руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор национального парка "Заповедное Приамурье" определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное в этом узком месте не может. Пока решается вопрос как спасти животное, во время отлива инспекторы увлажняют кита, поливая водой из противопожарных помп.

"С моей точки зрения, кит сможет жить на суше день-два. Надо понимать, что киты на суше начинают сами себя травмировать собственным весом, им физически тяжело находиться вне воды. Остается только ждать прилива. Сдвинуть на суше многотонное животное, не повредив и не покалечив, невозможно. Ручки, за которую можно было бы безболезненно зацепить трос, у кита нет", – сказал Кревер.

По его словам, единственное, чем может помочь человек, это обливать кита водой и накрывать мокрыми тряпками, чтобы его кожа не перегрелась и не высохла.

"Ничего необычного в такой ситуации нет — ежегодно на сушу выбрасываются несколько тысяч китов. При этом в большинстве случаев специалисты не знают причин. В отдельных случаях киты отказываются на суше в результате преследования хищниками", – добавил представитель WWF.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.