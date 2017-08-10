Женщине, упавшей на рельсы в московском метро, отрезало ногу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Женщина осталась без ноги после падения на рельсы на станции метро "Пролетарская" в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы в четверг.

Публикация от Виолетта (@safvinya) Авг 10 2017 в 5:33 PDT

"По предварительным данным, женщине ампутировало ногу после того, как она упала на рельсы на станции "Пролетарская"", — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас пострадавшую осматривают медики.

Движение на южном участке фиолетовой ветки из-за этого инцидента было нарушено, поезда шли с увеличенными интервалами, но сейчас ситуация снова штатная.

Обстоятельства, при которых женщина упала на рельсы, выясняются.