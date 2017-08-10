МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, выделенных "Русфондом" на лечение певицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом суд отклонил жалобу на решение Перовского суда столицы, который в мае обязал родных Фриске вернуть деньги.

"Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Ссылаясь на условия договора пожертвования, фонд требовал вернуть 21 миллион 633 тысячи рублей.

Ответчиками по иску являются Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители Шепелева утверждали в суде, что именно Ольга Фриске обналичила указанную сумму, поэтому претензии "Русфонда" должны касаться именно ее.