МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с родителей Жанны Фриске более 21 миллиона рублей, выделенных "Русфондом" на лечение певицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Ссылаясь на условия договора пожертвования, фонд требовал вернуть 21 миллион 633 тысячи рублей.
Ответчиками по иску являются Ольга и Владимир Фриске, а также гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев и их несовершеннолетний сын Платон Шепелев. Представители Шепелева утверждали в суде, что именно Ольга Фриске обналичила указанную сумму, поэтому претензии "Русфонда" должны касаться именно ее.
Жанна Фриске стала известна благодаря выступлениям в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру.
Фриске умерла в июне 2015 года от рака.