В Домодедово мужчина пытался провезти в себе бриллианты на 14 млн рублей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сотрудники домодедовской таможни задержали мужчину, который пытался провезти в себе бриллианты на сумму в более 14 миллионов рублей в Израиль, сообщается на сайте ФТС.

Мужчина был остановлен при вылете рейсом Москва — Тель-Авив. Он проследовал через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

"В ходе проведения личного досмотра гражданина был обнаружен полиэтиленовый сверток, сокрытый внутриполостным способом. Внутри находились 17 прозрачных бесцветных камней различной формы. Согласно заключению эксперта обнаруженные камни – это бриллианты весом от 1,1 до 3,1 карата различных форм огранки", — говорится в сообщении.

В свое оправдание мужчина заявил, что покупал бриллианты в течение года в разных ломбардах Москвы и вез их в качестве подарков для членов семьи.

Позднее в квартире, которую мужчина снимал в Москве, таможенники провели обыск. На кухне в духовом шкафу был обнаружен тайник, где находились несколько десятков крупных бриллиантов, наличные денежные средства на сумму более 340 тысяч долларов, а также специальные приспособления для контрабандного провоза драгоценных камней.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.