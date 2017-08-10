Журналист РБК Соколов получил 3,5 года колонии по делу об экстремизме

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых также находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.
В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Соколова, Барабаша и Парфенова к четырем годам заключения каждого, а Мухина — к четырем с половиной годам колонии.
Обвинение строится на показаниях засекреченных свидетелей, а также на записях разговоров фигурантов и выступлений некоторых из них на митинге в мае 2013 года. По мнению следствия, целью обвиняемых было "расшатывание политической обстановки и смена существующей власти нелегальным путем".
В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов.
Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год.
Бывший редактор газеты "Дуэль" Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.
Однако следствие считает, что движение продолжило деятельность запрещенной организации "Армия воли народа".
Фигуранты себя виновными не признают.