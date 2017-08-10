В Чите возбудили уголовное дело после взрыва на пункте приема лома

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после взрыва на территории промышленной базы в Чите, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте СК РФ.

СК ранее сообщил, что в четверг утром на пункте приема металлов в Железнодорожном районе Читы сдетонировал неустановленный предмет, в результате чего погибли два человека, еще один был госпитализирован. По версии СК, взрыв произошел, когда рабочие пытались распилить боеприпас. Позднее власти региона сообщили, что на территории промышленной базы был найден второй снаряд, им оказалась часть ЗРК С-200 "Ангара".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "незаконные приобретение, хранение взрывных устройств", а также… "нарушение правил охраны труда, повлекшее гибель двух человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изъяли документы у организации, которой принадлежит пункт приема металлов. Допрошены руководители, работники пункта приема металлов, а также жильцы соседних домов. После окончания работы саперов на месте инцидента следователи приступят к осмотру.