Защита Улюкаева обжаловала продление его домашнего ареста

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после предварительного заседания в Замоскворецком суде Москвы. 8 августа 2017

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Защита экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, обжаловала продление его домашнего ареста до 27 января 2018 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"В суд поступила апелляционная жалоба от защиты Улюкаева на постановление суда от 8 августа в части продления обвиняемому срока домашнего ареста", — сказала пресс-секретарь.

Экс-министр после предварительных слушаний сообщил журналистам, что за время нахождения под домашним арестом он похудел на 14 килограммов.

Слушания по существу по делу назначены на 16 августа, в списке свидетелей обвинения заявлен глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Экс-министр не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".