Кит, застрявший в устье реки в Хабаровском крае, травмирован

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Гренландский 13-метровый кит, который зашел в устье реки на острове Большой Шантар (Хабаровский край) и застрял там, получил травму во время нахождения на мелководье, сообщил в четверг ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского.

Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток. Ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может. Пока решается вопрос, как спасти животное, во время отлива инспекторы увлажняют кита, поливая водой из противопожарных помп.

"Кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Ранка кровит, но она не опасна для жизни животного. Сейчас кит продвинулся к морю метров на 200, в 17 часов (10.00 мск) начался прилив. Надеемся, что он будет достаточным для того, чтобы он (кит) выплыл", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что более 20 человек, среди которых инспекторы национального парка, ученые и даже туристы, пытаются направить к морю кита.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.