МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Застрявшего в устье реки кита попробуют вернуть в Охотское море ночью во время прилива, обеспечив ему охрану от хищных касаток, сообщил РИА Новости официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток. Ни развернуться, ни выйти в озеро огромное животное в этом узком месте не может. Пока решается вопрос как спасти животное, во время отлива инспекторы увлажняют кита, поливая водой из противопожарных помп.

"Состояние кита нормальное. В ночной прилив планируют его вернуть в море. С учетом того, что в море находятся касатки, от которых он уходил, то кита какое-то время будут сопровождать, пока он не выйдет на большую воду", — сказал Гудков.

По его словам, в настоящее время за животным проводится правильный уход под присмотром специалистов по морским млекопитающим Российской академии наук. Кроме того, глава Минприроды России Сергей Донской взял на личный контроль работу по спасению животного, ему постоянно докладывают о состоянии кита.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.