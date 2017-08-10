В Хабаровском крае рассказали, как спасают застрявшего в устье реки кита

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Более 20 человек, среди которых инспекторы национального парка, ученые и даже туристы, пытаются направить к морю кита, застрявшего в русле реки на Шантарских островах в Охотском море Хабаровского края, сообщил РИА Новости заместитель директора ФГБУ "Заповедное Приамурье".

Ранее сообщалось, что во время ночного прилива в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, зашел 13-метровый кит. Инспектор определил его как гренландского. Предполагается, что кита загнала в устье стая касаток. Ни развернуться, ни выйти в озеро мощное огромное животное в этом узком месте не может. Пока решается вопрос как спасти животное, во время отлива инспекторы увлажняют кита, поливая водой из противопожарных помп.

"Сейчас кит немного сдвинулся в места. Его пытаются направить к выходу из русла сотрудники нацпарка, института водных и экологических проблем ДВО РАН, которые буквально накануне прибыли на остров с другими целями, но подключились к спасению, а также неравнодушные туристы. Всего более 20 человек подключены к работе. Однако сейчас все ждут прилива, если он будет большим, кит сможет спастись", — сказал Гранкин.

Шантарские острова — архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров в Охотском море. Здесь обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу России. На островах находятся лежбища краснокнижных тюленей — сивуча и ларги, вблизи архипелага регулярно замечают гренландских китов.

Гренландский кит застрял в реке в Хабаровском крае pic.twitter.com/GgbEJCw6jE — Лиля Утовка (@YvesBourgoin) 10 августа 2017 г.

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