Хабаровчанина оштрафовали за наезд катером на гренландского кита

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Мировой суд в Хабаровске вынес постановление оштрафовать на 4 тысячи рублей местного жителя, который в прошлом году наехал катером на краснокнижного гренландского кита в районе Шантарских островов, сообщил РИА Новости представитель судебного участка.

Ранее сообщалось, что катер с туристами наехал на гренландского кита, отдыхавшего на мелководье у побережья Хабаровского края. Это произошло в 60 километрах от национального парка "Шантарские острова". Видео выложено в интернет в декабре 2016 года. Экологи, посмотрев ролик, пришли к выводу, что кит получил травмы от винта. ФГБУ "Заповедное Приамурье" направило в прокуратуру материалы об инциденте. В январе 2017 года Тихоокеанское морское управление Росприродназора возбудило административное дело.

Гренландский кит занесен в Красную книгу России как исчезающий вид.

"Мировой суд вынес постановление об административном штрафе в четыре тысячи рублей для местного жителя Антона Сорокина, признав его виновным по административной статье "уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", — сказал собеседник агентства.

Гренландский или полярный кит обитает в северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Охотоморская популяция этих животных находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес — до 100 тонн. Продолжительность жизни – около 40 лет.