В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике "Алросы" в Якутии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гидрологическая обстановка на подтопленном руднике "Мир" в Якутии, где шестые сутки ведутся поиски 8 работников предприятия, осложняется, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

"Обследование горных выработок показало, что вода в шахте продолжает прибывать, гидрологическая обстановка ухудшается. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Участок проведения поисковых работ необходимо защитить от воды", — сказал собеседник агентства.

Замглавы МЧС России Владлен Аксенов, который с первого дня поисково-спасательных работ находится на руднике, вместе с горноспасателями и шахтерами провел пятичасовую смену под землей и лично оценил обстановку.

"Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами ее увидеть — и масштаб разрушения, и те объемы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку. Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем", — сообщил в свою очередь Аксенов.

Для более эффективного проведения поисково-спасательных работ под землю спускаются сводные команды горноспасателей МЧС России и шахтеров компании "АЛРОСА". Специалисты предприятия выполняют вспомогательные работы, в том числе по функционированию систем жизнеобеспечения шахты, доставке и монтажу необходимого оборудования.

"В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с четырех наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа", — сообщил журналистам президент компании "АЛРОСА" Сергей Иванов.

Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 — специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что в шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей из 60-80 человек.

"По данным на сегодня, разодраны завалы на 410 метрах, проведены работы по разведке горных выработок с применением альпинистского снаряжения на горизонтах минус 272 и минус 265, а также по монтажу и наладке насосов в скиповом и клетевом стволах на горизонте минус 210 и прокладке вспомогательного водоотливного трубопровода", — рассказали в МЧС.

Кроме того, продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе, восстановление коммуникаций, смонтировано 330 метров вентиляционного става для приточного воздуха.