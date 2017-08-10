В лесу под Челябинском потерялся одиннадцатилетний мальчик

ЧЕЛЯБИНСК, 10 авг — РИА Новости. Более 100 человек ведут поиски 11-летнего мальчика, который вечером в среду ушел в лес вблизи города Златоуст Челябинской области собирать грибы и потерялся, сообщает в четверг пресс-центр ГУМЧС России по региону.

"В среду в 19.45 мск в районе хребта Уреньга в Златоусте потерялся 11-летний мальчик, он с дедом и дядей ушел в лес за грибами на расстояние четырех километров от трассы М-5 в сторону села Веселовка. Телефона у ребенка нет. Для поиска ребенка задействованы 110 человек и 19 единиц техники", — говорится в сообщении.

К поискам подключились специалисты Златоустовского поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что в поиске ребенка также активно участвуют представители администрации и волонтеры, привлечены кинологи, работает техника высокой проходимости.

Пресс-центр уточняет, что мальчик, проживающий в Белокатайском районе в Башкирии, приехал в Златоуст в гости к дяде.