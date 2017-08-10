Спасатели в Приморье сняли с дерева мужчину, спасавшегося от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Спасатели в Приморье сняли с дерева местного жителя, который спасался на нем от мощного паводка, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что в селе Борисовка на дереве местный житель спасается от воды. Все его попытки выбраться оказались безуспешны. Он пытался самостоятельно выехать из места затопления на велосипеде, но попал в сильное течение и его средство передвижения унесло. Мужчине удалось доплыть до дерева, зацепившись за которое, он решил дождаться помощи спасателей", — говорится в сообщении.

Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Василий Жук и Максим Фай выдвинулись с лодкой к указанному месту и сняли с дерева пострадавшего, который из последних сил пытался удержаться на дереве, чтобы не упасть в воду.

Сейчас группировка спасателей в Приморье составляет более 500 человек. Всего сотрудниками ДВРПСО МЧС России были эвакуированы более 80 человек, в том числе 21 ребёнок, оказана гуманитарная помощь более 100 пострадавшим.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, отрезаны от внешнего мира восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. В шести районах края введен режим чрезвычайной ситуации.