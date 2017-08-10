Пожар на рынке в Новой Москве потушен

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пожар в торговом павильоне на строительном рынке в новой Москве полностью потушен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.

Сообщение о пожаре на 41-м километре МКАД, по адресу Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. По данным МЧС, загорание произошло в одном из блоков торгового павильона. В 01.21 возгорание было локализовано на площади около 1 тысячи квадратных метров.

"В 02.17 пожар был полностью ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.