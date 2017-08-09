Адвокат сообщил о проблемах со здоровьем у Никиты Белых

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении крупной взятки, жалуется на падение зрения после прочтения материалов уголовного дела, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Помимо имеющихся жалоб на здоровье — давление, диабет, боли в спине и прочее — у Никиты Юрьевича появились жалобы на зрение. Он прочитал большое количество материалов (уголовного дела), он почувствовал, что у него упало зрение. Мы требуем, просим провести обследование", — сказал агентству адвокат, отметив, что первичный осмотр экс-чиновника должны провести врачи следственного изолятора, где он содержится, а уже потом, если они сочтут необходимым, направить бывшего губернатора на дальнейшее обследование.

Адвокат добавил, что он лично направил несколько заявлений в адрес администрации СИЗО "Лефортово". Кроме того, по его словам, Белых тоже пишет заявление с просьбой провести обследование.

В связи с затруднением свиданий в изоляторе "Лефортово", отмечает адвокат, согласно "жеребьевке", попасть к экс-губернатору для выяснения подробностей и уточнения ситуации он сможет только на следующей неделе.

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.