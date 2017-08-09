Источник рассказал, как в Подмосковье спасли из плена 92-летнюю женщину

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правоохранители смогли найти 92-летнюю жертву "черных риэлторов" в Подмосковье, которую три недели держали в плену, заставляя подписать доверенность на квартиру, благодаря записке о помощи, переданной через окно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщили в подмосковном главке СК, два жителя Ленинского района вывезли и незаконно удерживали в Подмосковье престарелую женщину и гражданку Киргизии, пытаясь заставить пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, преступники устроили жительницу Киргизии ухаживать за пенсионеркой, она должна была убедить женщину подписать документы. Но "сиделка" отказалась участвовать в преступлении, и тогда ее вместе с пенсионеркой вывезли в поселок Быково и заперли в квартире.

"Через какое-то время женщины смогли передать через окно записку с просьбой о помощи, после чего их освободили", — сказал собеседник агентства.

Пенсионерке была оказана вся необходимая помощь, за ней обеспечен уход. По словам источника, обе женщины сейчас продолжают жить вместе, так как к ним применили меры госзащиты.

По данным СК, обвиняемые задержаны и находятся под стражей.