МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Подмосковье 92-летнюю женщину три недели держали в плену, пытаясь заставить пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру, сообщает подмосковный главк СК в среду.

Следователи выяснили, что два жителя Ленинского района (47-летний отец и его 27-летний сын) с 13 мая по 2 июня незаконно удерживали в одной из квартир в поселке Быково 92-летнюю москвичку и 45-летнюю гражданку Киргизии, применяли к ним насилие, демонстрировали им оружие и угрожали убийством. Отмечается, что обвиняемые пытались заставить москвичку подписать доверенность на любые сделки с ее квартирой на Каширском шоссе.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… "незаконное лишение свободы группой лиц, с применением оружия, в отношении двух лиц" и "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере… По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.