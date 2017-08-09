МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Подмосковье 92-летнюю женщину три недели держали в плену, пытаясь заставить пенсионерку подписать доверенность на ее квартиру, сообщает подмосковный главк СК в среду.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступлений… "незаконное лишение свободы группой лиц, с применением оружия, в отношении двух лиц" и "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере… По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.