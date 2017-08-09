Экс-бухгалтер "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова, сказано в ее показаниях, оглашенных в Мосгорсуде.

"В конце июля ей было предъявлено новое, более расширенное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после этого она была допрошена", — огласила документы судья.

Затем она зачитала протокол допроса Масляевой. "Итин, Серебренников и Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа"… Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств", — сказано в них. Также Масляева в них рассказывает, что по их указанию "вносила ложные данные в финансовые отчетности".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".