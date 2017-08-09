Пожар в здании на Таганской площади потушен

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пожар в здании на Таганской площади в центре Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что в 13.05 в МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном торгово-административном здании по адресу Таганская площадь, 86. До прибытия пожарных из здания было эвакуировано 120 человек. Как сообщили в МЧС, на месте работали 11 подразделений и 36 человек личного состава. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе.

"Ликвидировано возгорание утеплителя на площади 50 квадратных метров", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, информации о пострадавших не поступало. "По уточненным данным, подразделения продолжают обследование здания на предмет вероятных очагов от возгорания утеплителя", — добавили в ведомстве.