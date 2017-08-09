Мужчина, убивший врача в мурманском диспансере, не был онкобольным

МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Мужчина, напавший на заведующего поликлиническим отделением мурманского областного онкодиспансера, не был записан на прием и не страдал от онкозаболевания, сообщил журналистам министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

В среду утром мужчина, находясь в здании мурманского областного онкологического диспансера, нанес заведующему поликлиническим отделением несколько ударов принесенным с собой на прием ножом в жизненно важные органы, убив его. Следователи предварительно установили, что мужчина — пациент онкодиспансера — сразу после совершения преступления покончил с собой.

"Он на прием записан не был. Он обращался сюда, у него были определенные проблемы, но никакого онкологического заболевания у него выявлено не было. Будут проводиться исследования, там было обращение пациента, сейчас поднимем все амбулаторные карты, прокуратура изымет, будет экспертиза, в том числе психиатрическая", — сказал Перетрухин.

Он также отметил, что это первый случай в области, когда пациент совершил убийство врача.