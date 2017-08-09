Полиция задержала предполагаемого виновника крупного ДТП в Мытищах

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП в подмосковных Мытищах, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Московской области.

Ранее сообщалось, что в среду в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого один из автомобилей выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В результате ДТП пять человек, в том числе трое детей, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Один ребенок в тяжелом состоянии был отправлен в Москву, состояние еще четырех пострадавших — средней тяжести. На Мытищинской подстанции скорой помощи РИА Новости сообщили, что в результате ДТП пострадали семь человек, двое отказались от госпитализации.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 9 лет. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.