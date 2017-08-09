Альпинисты не смогли установить связь с шахтерами на руднике "Мир"

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Промышленные альпинисты обследовали на руднике "Мир" в Якутии весь запланированный район поиска, но установить связь с шахтерами не удалось, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

На руднике "Алроса" в городе Мирный в Якутии 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные — местные жители.

"Скалолазам-проходчикам горных склонов удалось спуститься на самое дно карьера, глубина которого составляет 525 метров. Спуск занял почти восемь часов. Альпинисты уже обследовали весь запланированный район поиска, подавали звуковые сигналы, но безответно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, скалолазам пришлось работать в сложных условиях — борта карьера не устойчивы, горная масса находится в постоянном движении, из-за пыли практически нет видимости.

Представитель ведомства подчеркнул, что поисково-спасательные работы под землей продолжаются по другим направлениям.

"Все выработки, доступные для прохода спасателей, обследованы. В затопленной части выработок находятся механизмы, валуны, трубы — все, что принесло водой. Спасатели работают в очень сложных условиях. Дыхательные аппараты предназначены для работы в воде, а здесь рассол и грязевая масса", — пояснил командир отряда быстрого реагирования Национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров МЧС Николай Мясников.

В работах задействованы и водолазы, которые обследовали подтопленные выработки протяженностью около 3 километров. Непрерывно проводится контроль газовой атмосферы, вентиляционного режима и уровня воды на участках, где организованы поисково-спасательные работы.

Технический совет предприятия разрабатывает все возможные варианты поиска и спасения людей с учетом безопасности для участников ликвидации последствий аварии.

"Регулярно проводятся встречи с родственниками горняков, которые находятся под землей, их подробно информируют о ходе поисково-спасательной операции, о предпринимаемых и планируемых мерах. Близким шахтеров оказывается психологическая помощь", — сообщили в региональном центре МЧС.