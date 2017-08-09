В Тольятти водитель автобуса умер во время рейса и въехал в столб

САМАРА, 9 авг — РИА Новости. Водитель автобуса умер во время рейса в Тольятти и въехал в столб, в результате ДТП пострадали четыре пассажира, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

"В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности произошедшего. Прибывшие медики констатировали смерть водителя. В результате ДТП четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

ДТП было зарегистрировано в среду утром на улице Северной в Тольятти. По данным ГИБДД, 58-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом "ПАЗ", ехал в направлении улицы Борковской. Как отметили в полиции, во время движения водитель съехал в кювет и врезался в световую опору.

По предварительным данным, мужчина скончался, находясь за рулем. Причину смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза. По факту ДТП проводится проверка.