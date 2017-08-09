МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на более чем миллиард рублей в Подмосковье против инженерно-строительной компании ООО "НГСК", сообщает главк Следственного комитета России по Московской области.

Как пояснили в ведомстве, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность компании, которая юридически находится в Клину, в 2013-2014 годах, используя реквизиты ряда коммерческих организаций, отразили в бухгалтерском учете и налоговых декларациях по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость за указанный период ложные сведения.

"В результате вышеуказанных действий ООО "НГСК" не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы в сумме более 1 миллиарда рублей. Указанное преступление было выявлено совместно с оперативными сотрудниками Управления "Р" ГУЭБиПК МВД России", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "уклонение от уплаты налогов группой лиц в особо крупном размере".