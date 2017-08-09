В Красноярске проверяют сведения о массовых избиениях заключенных

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Управление ФСИН по Красноярскому краю проводит проверку после обращения общественников о массовых избиениях, пытках и издевательствах в исправительной колонии №31, сообщил журналистам начальник управления Николай Васильев.

Ранее красноярская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) опубликовала на своем сайте материал о многочисленных жалобах заключенных на пытки, издевательства и избиения в ИК-31 в Красноярске. В материале приведен список из 12 заключенных, которых якобы пытали в период с 2014 по 2017 годы. В ОНК считают, что количество избитых в ИК-31 превышает 48 человек, 22 из них обращались в следственные органы. Сообщается, что заключенные постоянно называли одни и те же фамилии пытавших, упоминая, что некоторые сотрудники отказывались участвовать в избиениях.

"По данной информации в настоящее время ГУФСИН проводится проверка. Жалобы каждого осужденного, содержащегося в ЕПКТ ИК-31, на нарушения законности и прав человека будут подвергнуты тщательной проверке с привлечением прокуратуры региона и Следственного управления СК РФ по краю. По большинству заявления осужденных, в том числе за период с 2014 по 2016 годы, сотрудниками ГУФСИН и следственными органами проводились проверки – жалобы не нашли своего подтверждения", — сказал Васильев.

По информации ведомства, с жалобами обратились наиболее злостные нарушители режима, осужденные за тяжкие преступления со сроками заключения от 13 до 20 лет.

В региональном главке Следственного комитета сообщили, что разбираются с данными фактами. По некоторым из изложенных в материале ОНК фактам следователи уже проводили проверки. В аппарате уполномоченного по правам человека в Красноярском крае сообщили, что ситуация находится на контроле уполномоченного.