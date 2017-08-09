В Новосибирске троих мужчин обвиняют в заказном убийстве беременной женщины

НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Троих мужчин, в том числе бывшего свекра 36-летней беременной женщины, будут судить за ее жестокое убийство в Новосибирске, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

Молодую женщину обнаружили 6 октября 2016 года еще живой с множественными колото-резаными ранениями возле собственного автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Врачам скорой помощи не удалось ее спасти. Через несколько дней силовики задержали предполагаемого заказчика преступления и двоих исполнителей – жителей Ростовской области.

"Следственными органами СУСК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 67-летнего, 52-летнего и 48-летнего мужчин", — говорится в сообщении. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по делу.

По данным следствия, в 2014 году житель Новосибирска подарил своей супруге и малолетнему сыну квартиру и передал 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и жилой дом. Однако в апреле 2016 года, когда супруги развелись, 67-летний отец мужчины (бывший свекр женщины), угрожая бывшей жене сына убийством, требовал от нее вернуть права на недвижимость. Выполнить требования та отказалась.

"В связи с отказом женщины от передачи принадлежащих ей и ее ребенку прав на недвижимое имущество у 67-летнего мужчины возникла к ней личная неприязнь, и в период до 23 сентября 2016 года он задумал организовать совершение ее убийства. При этом злоумышленник знал, что потерпевшая находится в состоянии беременности", — отметили в СК.

Следствие полагает, что для исполнения преступления он привлек 52-летнего и 48-летнего жителей Ростовской области и пообещал им автомобиль Lexus и деньги. В итоге 6 октября 2016 года один из ростовчан ножом проколол колеса машины женщины, а после того, как она вышла на улицу и обнаружила повреждения шин, подбежал к ней и не менее 10 раз ударил ножом. Затем сообщники скрылись. При этом заказчик, по данным СК, для создания себе алиби находился на Алтае. В ГУМВД по области сообщили, что исполнители убийства были задержаны в Ростовской области.

Сейчас все трое находятся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации убийства, пособничестве в убийстве по найму, убийстве по найму, вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.