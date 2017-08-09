В Новосибирске троих мужчин обвиняют в заказном убийстве беременной женщины

НОВОСИБИРСК, 9 авг – РИА Новости. Троих мужчин, в том числе бывшего свекра 36-летней беременной женщины, будут судить за ее жестокое убийство в Новосибирске, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.
Молодую женщину обнаружили 6 октября 2016 года еще живой с множественными колото-резаными ранениями возле собственного автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Врачам скорой помощи не удалось ее спасти. Через несколько дней силовики задержали предполагаемого заказчика преступления и двоих исполнителей – жителей Ростовской области.
"Следственными органами СУСК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 67-летнего, 52-летнего и 48-летнего мужчин", — говорится в сообщении. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области сообщает, что зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по делу.
По данным следствия, в 2014 году житель Новосибирска подарил своей супруге и малолетнему сыну квартиру и передал 1/2 доли в праве собственности на земельный участок и жилой дом. Однако в апреле 2016 года, когда супруги развелись, 67-летний отец мужчины (бывший свекр женщины), угрожая бывшей жене сына убийством, требовал от нее вернуть права на недвижимость. Выполнить требования та отказалась.
"В связи с отказом женщины от передачи принадлежащих ей и ее ребенку прав на недвижимое имущество у 67-летнего мужчины возникла к ней личная неприязнь, и в период до 23 сентября 2016 года он задумал организовать совершение ее убийства. При этом злоумышленник знал, что потерпевшая находится в состоянии беременности", — отметили в СК.
Сейчас все трое находятся под стражей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации убийства, пособничестве в убийстве по найму, убийстве по найму, вымогательстве и умышленном уничтожении чужого имущества.