В Москве произошо ДТП с участием четырех машин

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Четыре машины столкнулись, в том числе два грузовых автомобиля, на пересечении Варшавского шоссе и Сумской улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"ДТП с участием грузовых и частично легковых автомобилей произошло на пересечении Варшавского шоссе с Сумской улицей", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, прибывшие пожарные потушили пожар, площадь которого составила около 50 квадратных метров. Кроме того, добавили в пресс-службе, в результате ДТП есть пострадавшие, однако, подробностей не сообщили.