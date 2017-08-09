Адвокатская палата не лишила статуса экс-защитника Савченко Марка Фейгина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Адвокатская палата Москвы не лишила статуса Марка Фейгина, представлявшего интересы группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко, передает корреспондент РИА Новости.

Заявление на лишение Фейгина статуса адвоката подал его коллега Илья Новиков, который ранее работал с ним на процессе по делу Савченко. Новиков указал, что Фейгин нарушает кодекс профессиональной этики адвокатов, выражаясь нецензурно в соцсетях.

Матерная лексика, как правило, адресована в адрес адвоката Новикова, указал заявитель. Кроме того, по его словам, Фейгин допускает некорректные высказывания в адрес подзащитных Новикова, что также является недостойным для адвоката поведением.

Новиков и Фейгин вместе работали по делу Савченко, но после ее возвращения на родину защитники поссорились.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.