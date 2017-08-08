Источник рассказал подробности отравления подростков алкоголем в Москве

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Доставленные в реанимацию четыре подростка отравились алкоголем, когда пили в квартире на востоке Москвы, следователи проводят проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В столичной 13-й детской клинической больнице имени Филатова РИА Новости ранее сообщили, что в реанимацию больницы были доставлены четыре отравившихся алкоголем подростка.

"Поступила телефонограмма из больницы, куда были госпитализированы четверо подростков в возрасте 15-16 лет. Они употребляли алкоголь в квартире на 16-й Парковой улице, после чего отравились", — сказал источник.

По его словам, проводится проверка, следователи выясняют, могло ли это произойти из-за употребления некачественного алкоголя.