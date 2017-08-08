В Крыму вновь ввели график временного отключения электричества из-за жары

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. График временного отключения электричества вновь введен в Крыму в связи с аномальной жарой, которая, по прогнозам, продлится до конца недели, сообщает Минэнерго РФ во вторник.
При этом, по данным ведомства, ни аварийных, ни плановых отключений электрооборудования в Крыму нет.
В понедельник вечером более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без электричества в результате ввода графика временного отключения электропотребления.
Для стабилизации ситуации к сентябрю в Крыму будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, сообщало Минэнерго РФ. Во вторник ведомство также поручило электросетевым компаниям и властям Крыма и Кубани принять специальные меры, чтобы снизить риски энергосбоев. В частности, поручено провести внеочередные обходы ЛЭП для выявления возможных неполадок, обеспечить готовность работы электростанций на полную мощность, максимально использовать резервные источники электроснабжения и т.д.