МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сотрудница супермаркета в подмосковном Одинцове набросилась на десятилетнего мальчика за то, что он проехал по торговому залу на скейтборде. Об этом сообщают "Вести".

На записи видно, что ребенок берет товар с полки, а потом медленно подъезжает к кассе, которая находится в паре метров от него. Сам факт, что мальчик встал на скейт в стенах супермаркета, возмутил одну из сотрудниц — пожилая женщина толкнула его, затем начала хватать за руки и за горло. Разнял их покупатель, который в этот момент подошел к кассе.

"Она взяла меня за горло и начала держать. Потом я попытался оттолкнуть ее, а она начала меня толкать и бить в висок и в лоб", — рассказал ребенок.

Родители мальчика сообщили, что сотрудники магазина назвали произошедшее "нормальным". Сама женщина, побившая ребенка, заявила, что по залу кататься нельзя. Директор супермаркета объяснил действия подчиненной тем, что у нее "нервный срыв", и предложил родителям мальчика конфеты и новый скейтборд.

Сообщается, что врач не зафиксировал у ребенка серьезных травм, выявив однако ушибы, царапины и ссадины. К тому же мальчик пережил сильный шок — родители утверждают, что сотрудница магазина выдрала у него клок волос. Они написали заявление в полицию и намерены подать в суд.