Все турбазы Бурятии проверят после гибели девочки от удара током

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Все турбазы проверят в Бурятии после гибели отдыхавшей на базе девочки от удара током, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Татьяна Вежевич.

Ранее сообщалось, что 6 августа девочка вместе с родителями отдыхала на турбазе на берегу Байкала. Вечером ребенок купался около пирса, вдоль которого были установлены фонари с подведенными к ним проводами. На одном из участков изоляция провода была повреждена. С наступлением темноты работник пирса включил освещение. Девочка получила удар током, когда выбиралась из воды и взялась за металлический поручень пирса. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять на контроль центрального аппарата ход расследования.

"Есть поручение врио главы республики Алексея Цыденова проверить все турбазы, где могут отдыхать дети. Речь идет не о детских лагерях — они, безусловно, под самым пристальным контролем, а о базах, не входящих в реестр. Мы начали проверки тех объектов, которые находятся вблизи Байкала", — сказала Вежевич.

Она сообщила, что проверки проводятся совместно с управлением Роспотребнадзора по Бурятии и один спортлагерь из-за нарушений уже закрыт. Турбаза, где погибла девочка, пока не проверяется из-за проведения следственных действий. После выводов следствия в ведомстве примут решение о проверке этого объекта.