Все турбазы Бурятии проверят после гибели девочки от удара током

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Все турбазы проверят в Бурятии после гибели отдыхавшей на базе девочки от удара током, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Татьяна Вежевич.
"Есть поручение врио главы республики Алексея Цыденова проверить все турбазы, где могут отдыхать дети. Речь идет не о детских лагерях — они, безусловно, под самым пристальным контролем, а о базах, не входящих в реестр. Мы начали проверки тех объектов, которые находятся вблизи Байкала", — сказала Вежевич.
Она сообщила, что проверки проводятся совместно с управлением Роспотребнадзора по Бурятии и один спортлагерь из-за нарушений уже закрыт. Турбаза, где погибла девочка, пока не проверяется из-за проведения следственных действий. После выводов следствия в ведомстве примут решение о проверке этого объекта.