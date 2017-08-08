В Башкирии создатель нарколаборатории получил девять лет колонии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Житель Узбекистана, создавший нарколабораторию в гараже и вырастивший в ней 92 куста конопли на продажу, получил 9 лет и 4 месяца колонии строгого режима в Башкирии, сообщает Генеральная прокуратура РФ во вторник.

Установлено, что в феврале мужчина арендовал гараж селе Раевский Альшеевского района для выращивания растений, содержащих наркотические вещества. Для этого он купил специальное оборудование — дроссели (пускорегулирующая аппаратура для освещения), газоразрядные и ультрафиолетовые лампы, термометры, таймеры. С помощью этого он вырастил 92 куста конопли для продажи.

Правоохранители пресекли его деятельность и изъяли из дома мужчины более 400 грамм запрещенного вещества. Ему были предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства", "Незаконное производство и сбыт наркотиков".

"Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении надзорного ведомства.