В Башкирии задержали трех участников запрещенной экстремистской организации

УФА, 8 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Сотрудники силовых структур задержали в Башкирии трех участников международного экстремистского объединения "Таблиги Джамаат"*, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления ФСБ по региону.

Сотрудники ведомства выявили ячейку религиозного экстремистского объединения, которая действовала в Башкирии. В отношении активистов ячейки возбуждено уголовное дело.

"Троих участников задержали. Они — жители Туймазинского и Шаранского районов региона, им предъявлены обвинения и по решению суда они заключены под стражу. Один подозреваемый, находившийся в момент проведения оперативно-разыскных и следственных действий за пределами Башкортостана, скрылся от следствия. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск", — сообщил собеседник агентства.

Следователи нашли в квартирах подозреваемых экстремистскую литературу, агитационные и пропагандистские материалы, используемые "Таблиги Джамаат"* для вербовки новых участников.

"По оперативным данным, задержанная группа до 2015 года представляла из себя законспирированную ячейку и была активизирована по указанию зарубежных кураторов после нейтрализации органами безопасности деятельности другой республиканской ячейки "Таблиги Джамаат"*, члены которой в июле текущего года осуждены Чекмагушевским межрайонным судом к реальным срокам лишения свободы", — пояснил собеседник.

* Террористическая организация, запрещенная в России