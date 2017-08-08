Нескольких сотрудников ГУМВД уволили после перестрелки в Мособлсуде

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ряд сотрудников ГУМВД по Московской области были уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по результатам проверки, которую начали в подмосковном главке МВД после перестрелки в Мособлсуде 1 августа, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По результатам служебной проверки по факту произошедшего в Московском областном суде уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности сотрудники ГУМВД России по Московской области", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, за допущенные нарушения уволены со службы в органах внутренних дел командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД России по Московской области, а также заместитель командира взвода указанного подразделения.

"Кроме того, дисциплинарные взыскания – предупреждения о неполном служебном соответствии — наложены на заместителя командира взвода, двух заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, начальника управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Московской области, его заместителя и начальника отдела указанного подразделения", — добавила представитель МВД.